Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sollen einen Mann in Berlin-Niederschönhausen mit einer Schreckschusswaffe beschossen und mutmaßlich verletzt haben. Zeugen beobachteten ein Auto, das am frühen Morgen an der Grabbeallee Ecke Tschaikowskistraße hielt, wie die Polizei mitteilte. Ein Beifahrer soll ausgestiegen sein und mehrfach auf den unbekannten Mann an der Straße geschossen haben.

Den Angaben zufolge soll eine Schreckschusswaffe verwendet worden sein. Anschließend sollen zwei Tatverdächtige mit weiteren Personen geflüchtet sein. Der mutmaßlich Verletzte habe zunächst mehrere Minuten regungslos auf dem Bürgersteig gelegen, hieß es weiter. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, entfernte er sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei.





Die Beamten ermitteln derzeit seine Identität und die Art der Verletzungen. Der Straßenbahnverkehr musste rund eine Stunde lang in Richtung Heinrich-Mann-Straße gestoppt werden.