Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Steglitz ist es am Morgen zu einem SEK-Einsatz in einem Wohnhaus gekommen. Das teilte die Polizei mit. Zuvor hatte demnach eine Frau Schüsse gemeldet. Einsatzkräfte hätten daraufhin Einschusslöcher an einer Wohnungstür entdeckt. Verletzt worden sei nach aktuellem Stand niemand.

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Spezialkräfte die Wohnung und trafen dort niemanden an. Während des Einsatzes musste ein Abschnitt des anliegenden Hindenburgdamms gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.



