Berlin (dpa/bb) – Bei der Berliner Polizei sind Meldungen über Schüsse in der Dominicusstraße in Schöneberg eingegangen. Derzeit laufe ein größerer Polizeieinsatz, bestätigte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Gegen 19.30 Uhr hörten Anwohner die mutmaßlichen Schüsse. Daraufhin rückten schwer bewaffnete Polizisten an. Die Einsatzkräfte betraten eine Bar, in der es zuletzt wiederholt zu Messerattacken kam. Mehrere Personen wurden mit einem Krankenwagen abgeholt.



