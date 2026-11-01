Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist auf ein Mehrfamilienhaus geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden sich mehrere Einschusslöcher in der Haustür des Gebäudes sowie in einer neben der Haustür verbauten Glasscheibe. Verletzt wurde demnach niemand. Den Angaben zufolge hatten Bewohner gegen 03.00 Uhr in der Nacht zu Sonntag laute Knallgeräusche gehört. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Etwa zwei Stunden später fielen dann erneut Schüsse in der Stadt. Nach Polizeiangaben wurde im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mehrfach aus einem Auto heraus auf ein Restaurant geschossen. Demnach befanden sich währenddessen mehrere Personen in dem Lokal. Auch bei diesem Vorfall sei aber niemand verletzt worden. Auf der Fahrbahn vor dem Restaurant stellten Beamte Patronenhülsen sicher.





Zuvor war es vor dem Restaurant zu einem Streit mit mehreren Personen gekommen. Einem Mitarbeiter des Restaurants sei dabei ins Gesicht geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht worden, hieß es von der Polizei. Es werde geprüft, ob die Schüsse und der Streit zusammenhängen.

Immer wieder kommt es in Berlin zu Vorfällen mit Schusswaffen. Erst am vergangenen Mittwoch entdeckte ein 22-Jähriger im Bezirk Spandau Einschusslöcher an seinem geparkten Auto. Am Tag zuvor war ein 31-Jähriger in Berlin-Lichtenrade durch Schüsse schwer verletzt worden.