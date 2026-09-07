Berlin (dpa/bb) – Auf ein Einfamilienhaus in Berlin-Gropiusstadt ist in der Nacht zu Montag geschossen worden. Gegen 3.40 Uhr alarmierte eine Bewohnerin die Polizei, weil sie Schüsse gehört hatte. Polizisten fanden Einschusslöcher im Gartentor, an der Glasfassade des Sommergartens und an einem Rollladen des Hauses in der Fritz-Erler-Allee im Bezirk Neukölln, wie die Polizei mitteilte. Während der Tat befanden sich mehrere Menschen in dem Haus, verletzt wurde aber niemand. Die Polizei ermittelt.