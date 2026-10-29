Berlin (dpa/bb) – Unbekannte Täter haben im Berliner Westen auf ein geparktes Auto geschossen. Der 22-jährige Nutzer des Wagens stellte den Wagen in der Nacht zu Dienstag ab. Am Mittwochvormittag entdeckte er mehrere Einschusslöcher an dem Pkw im Ortsteil Staaken und rief die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Demnach wurde durch die Schüsse niemand verletzt. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der BAO Ferrum geführt, einer Sondereinheit des Landeskriminalamtes, die gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen soll. BAO steht für Besondere Aufbauorganisation, «Ferrum» ist lateinisch für Eisen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung mit Schussabgabe auf Pkw.



