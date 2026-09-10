Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll im Berliner Norden auf mehrere geparkte Autos geschossen haben. Polizeiangaben zufolge beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend im Ortsteil Waidmannslust, wie augenscheinlich mit einer Luftdruckwaffe auf die Fahrzeuge geschossen wurde, und alarmierte die Behörde.

Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Scheiben von sieben Fahrzeugen beschädigt waren. Weitere Ermittlungen führten zur Wohnung eines 65-Jährigen. Die Wohnung wurde durchsucht und mehrere Schreckschuss-, Gasdruck- und Softairwaffen beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Straftaten gegen das Waffengesetz.



