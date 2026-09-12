Berlin (dpa/bb) – Erneut sind in Berlin Schüsse gefallen – diesmal auf ein Friseurgeschäft. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei am Samstagmorgen nach Berlin-Tempelhof, weil sie Knallgeräusche hörten, wie die Polizei mitteilte. Eine Person soll vom Tempelhofer Damm in die Burgemeisterstraße und von dort mit einem Fahrzeug geflüchtet sein.

Die Polizisten stellten Einschusslöcher in der Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäftes und in der Scheibe eines weiteren Geschäftes daneben fest. Außerdem fanden sie mehrere Hülsen, wie es hieß. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.





Polizei: Bislang kein Zusammenhang zu anderen Vorfällen

Bereits mehrfach sind in dieser Woche in Berlin Schüsse gefallen. In Berlin-Adlershof schoss ein bislang Unbekannter am frühen Freitagmorgen mehrfach auf einen Mann. Der 20-Jährige war dabei laut Polizei von mindestens einem Projektil getroffen und verletzt worden. In der Nacht zum Montag war ein 27-jähriger Mann auf der Sonnenallee in Neukölln erschossen worden.

Bislang gebe es keinen offensichtlichen Zusammenhang zu den anderen Taten, hieß es von der Polizei. Trotzdem werde das im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Zuvor wurde in der Nacht zum 1. September ein 26-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt. Auch am 30. August waren in Schöneberg in der Nacht Schüsse gefallen, verletzt wurde dabei niemand. Mitte August wurde am Bahnhof Zoo ein 30-Jähriger erschossen, ein anderer wurde zwei Tage später im Ortsteil Baumschulenweg angeschossen.