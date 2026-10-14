Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben auf ein Blumengeschäft in Berlin-Wilmersdorf geschossen. Polizisten stellten mehrere mutmaßliche Einschusslöcher an den Schaufenstern des Ladens fest, wie die Polizei mitteilte. Laut der 58-jährigen Ladeninhaberin müssen die Täter zwischen Montagabend und Dienstagvormittag am Werk gewesen sein, wie es hieß.

Bereits im September habe die Frau eine ähnliche Beschädigung bei der Polizei gemeldet. In beiden Fällen ermittelt die Sondereinheit «Ferrum» (lateinisch für «Eisen») des Landeskriminalamtes, die sich um organisierte Kriminalität und Schutzgelderpressungen kümmert.



