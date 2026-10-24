Berlin (dpa/bb) – Am frühen Morgen ist auf eine Bar in Charlottenburg-Wilmersdorf geschossen worden. Mehrere Menschen hätten sich in der Bar befunden, als gegen 6.30 Uhr mehrere Schüsse auf die Fensterfront abgegeben wurden, teilte die Polizei mit. Es wurde niemand verletzt, die Fensterscheibe wurde beschädigt.

Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei. Auf dem Fußweg und der Fahrbahn vor der Bar sicherte die Polizei mehrere Patronenhülsen. Die weiteren Ermittlungen werden von der BAO Ferrum geführt, einer Sondereinheit des Landeskriminalamtes, die gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen soll. BAO steht für Besondere Aufbauorganisation, «Ferrum» ist lateinisch für Eisen.



