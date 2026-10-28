Berlin (dpa/bb) – Ein Auto ist in Berlin-Spandau von zwei anderen Fahrzeugen abgedrängt worden und es sind Schüsse gefallen. Diese seien laut einem Polizeisprecher aber «ungezielt» abgegeben worden und es wurde niemand verletzt. Vier Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren wurden am Dienstagabend von der Polizei festgenommen. Zuvor berichtete die «Berliner Morgenpost».

Zur Anzahl der Schüsse und zu den Umständen der Tat gab es zunächst keine Informationen. Auch die Tatwaffe konnten die Beamten bisher nicht finden. Das abgedrängte Auto war am Falkenseer Platz in einem Gebüsch zum Stehen gekommen, so der Polizeisprecher weiter.





Schüsse am Abend schon in Berlin-Lichtenrade

Ebenfalls am Dienstagabend war bereits ein 47-Jähriger durch Schüsse in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden. Der Mann sei laut der Polizei notoperiert worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei sucht noch immer nach dem Schützen. Laut einem Zeugen könnte es zuvor in einem Café zu einem Streit gekommen sein. Bisher ist der Polizei dem Sprecher zufolge kein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen bekannt.