Berlin (dpa/bb) – Am Sterndamm im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist ein Mann mit einer Schusswunde gefunden worden. Wie die Polizei über WhatsApp mitteilte, wurde der Mann am Donnerstagabend am Bein getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Er sei operiert worden, hieß es. Zuvor hatten Zeugen Schussgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Weitere Angaben zu den Hintergründen wurden zunächst nicht gemacht.

Immer wieder fallen in Berlin Schüsse. Erst am Mittwoch war ein Mann in Berlin-Wedding durch mehrere Schüsse auf den Oberkörper verletzt worden. Am Sonntag wurde mutmaßlich unabhängig voneinander auf ein Restaurant in Charlottenburg-Wilmersdorf und ein Wohnhaus in Steglitz-Zehlendorf geschossen – bei beiden Vorfällen wurde niemand verletzt.



