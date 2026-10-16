Berlin (dpa/bb) – Vor einem Gymnasium in Berlin-Friedrichshain gibt es Proteste von Schülern und Schülerinnen. Nach Angaben der Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht geht es um Forderungen nach mehr Geld für Bildung und gegen eine Wehrpflicht. Die Schule informierte am Morgen Eltern und Kinder, dass der Zugang blockiert sei. Die Kinder würden von den Lehrkräften betreut. Der Unterricht soll starten, sobald die Tore geöffnet sind.

Die Aktion erinnert an die aktuellen Schulproteste in Frankreich. Seit Ende September gehen Schülerinnen und Schüler und auch Studierende zu Hunderttausenden auf die Straßen – insbesondere für eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen. Auch in Berlin gab es bereits kleinere Proteste.



