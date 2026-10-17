Berlin (dpa/bb) – In Berlin haben junge Leute für bessere Bildungschancen demonstriert. Bei der Kundgebung am Nachmittag wurde Solidarität mit den Protesten von Schülern und Studierenden in Frankreich gezeigt.

Rund 250 bis 300 junge Leute versammelten sich nach Angaben der Polizei am Nachmittag am Kleistpark in Schöneberg. Im Laufe der Demonstration ging es dann auch um andere Themen, etwa um Wirtschafts- und Rentenpolitik. Auch Rufe wie «Free Palestine» wurden skandiert – nach Einschätzung der Polizei war ein Großteil der Demonstranten dem propalästinensischen Lager zuzuordnen. Die Lage sei ruhig, teilte ein Polizeisprecher mit.





In Frankreich gehen seit Ende September Schülerinnen, Schüler und Studierende zu Hunderttausenden auf die Straße. Sie fordern unter anderem eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen.

Auch in Berlin gibt es inzwischen ähnliche kleinere Proteste. Bereits am Freitag kam es zu einer Demonstration an einer Schule in Friedrichshain, bei der es zu Rangeleien zwischen Teilnehmern und Einsatzkräften kam.