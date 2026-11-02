Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zum heutigen Schulbeginn nach den Ferien verstärkt die Polizei in Frankfurt (Oder) wegen eines Falls von Jugendgewalt ihre Präsenz. Vor allem im Umfeld von zwei Schulen werden Beamte im Einsatz sein, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

«Wir werden den Schulweg entsprechend absichern, wir werden auch in den Schulen entsprechend präsent sein», kündigte auch Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos) vor wenigen Tagen nach einer Sicherheitskonferenz im Rathaus an. Laut Bildungsministerium soll es Elternkonferenzen an Schulen geben.





Brutaler Angriff auf einen Schüler

Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren hatten vor einer Oberschule in Frankfurt (Oder) auf einen Schüler eingetreten und ihn geschlagen – auch gegen den Kopf und als er bereits am Boden lag. Ein Video der brutalen Attacke kursierte am 14. Oktober in sozialen Medien.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Es handele sich für Frankfurt (Oder) um einen Einzelfall, der aber eine schockierende Gewaltdimension erreicht habe, sagte Oberbürgermeister Strasser.