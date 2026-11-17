Berlin/Schönefeld (dpa/bb) – Berlin und Brandenburg geben eine gemeinsame Bewerbung um die Expo 2035 mit einem zentralen Ausstellungsgelände in Schönefeld auf. Zugleich halten sie sich eine Kooperation für die Weltausstellung Mitte des nächsten Jahrzehnts weiter offen.

Beide Länder hatten zuletzt eine gemeinsame Bewerbung mit dem Standort Schönefeld in Brandenburg an der Grenze zu Berlin geprüft. Ergebnis sei, dass es Risiken gebe, «die schwerer wiegen als die erwarteten Vorteile», teilten das Brandenburger Wirtschaftsministerium und die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft mit. Genannt wurden die Verkehrsinfrastruktur, die Verfügbarkeit von Flächen sowie die planerische und zeitliche Umsetzbarkeit.





Giffey will Berliner Bewerbung weiter vorantreiben

Berlin prüft nun, ob andere Standorte für ein zentrales Veranstaltungsgelände infrage kommen. «Sollte ein Standort in Berlin möglich sein, wird auch dafür eine Kooperation mit Brandenburg in der Metropolregion angestrebt», hieß es. Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) betonte: «Wir sehen für Berlin weiterhin große Potenziale und wollen eine Berliner Bewerbung voranbringen. Deshalb prüfen wir jetzt intensiv eine erfolgversprechende Alternative in Berlin.»

Die Idee einer Expo 2035 in der Hauptstadtregion wird vor allem von der Wirtschaft vorangetrieben. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Berlin und Brandenburg, der Unternehmerverband Brandenburg-Berlin sowie Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und der Energiekonzern Leag hatten im Mai in einem Brief an beide Regierungschefs für eine Expo geworben.

Die IHKs forderten nun Tempo von der Hauptstadt. «Nach der Absage Brandenburgs sollte Berlin jetzt nicht länger zögern und die Bewerbung für die Expo 2035 auch offiziell einreichen», sagte der Berliner IHK-Präsident Sebastian Stietzel. «Die Weltausstellung in Berlin wäre genau der Booster für Innovationen und Investitionen, die unsere Metropole fit für die Zukunft macht.»

Auch Merz für Expo in Berlin und Brandenburg

Der Präsident der IHK Cottbus für die Brandenburger IHKs, Jens Warnken, sagte: «Entscheidend ist jetzt, dass Brandenburg nicht in die Zuschauerrolle gerät. Die Landesregierung sollte zeitnah aufzeigen, wie sie eine Berliner Bewerbung und mögliche dezentrale Expo-Standorte im Land konkret unterstützen will.»

Im Mai hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner noch für eine Expo 2035 in Schönefeld geworben. «Wir sind im Austausch mit Brandenburg. Ich glaube, in Schönefeld ist die ideale Fläche für eine Expo.» Sie könne der Metropolregion Berlin-Brandenburg einen richtigen Schub geben.

Auch Kanzler Friedrich Merz bekannte kürzlich seine Unterstützung für eine Weltausstellung in Berlin und Brandenburg. «Wir sollten mit einem gehörigen Maß an Selbstbewusstsein an solche Aufgaben herangehen und sagen, ja, wir wollen uns der Welt präsentieren», sagte Merz Anfang des Monats bei der IHK Berlin. Er würde das gerne sehen. Der Großraum Berlin, und dazu zähle Brandenburg, müsse dann aber auch ein Konzept haben, das wirklich überzeugend sei und eine Chance habe, angenommen zu werden. «Wenn Sie das machen, finden Sie meine Sympathie, und wenn das Konzept stimmt, auch meine Unterstützung.»