Potsdam (dpa/bb) – Der Besuch von Schloss Sanssouci und anderen historischen Gebäuden der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) wird ab 2027 teurer. Die Ticketpreise werden aufgrund allgemeiner Preissteigerungen moderat um ein bis zwei Euro angepasst, wie ein Sprecher mitteilte. Bei sogenannten Kombi-Tickets gibt es Erhöhungen von zwei bis drei Euro.

Außerdem werden die Öffnungszeiten künftig angepasst. Der Saisonstart werde auch einheitlich für alle Schlösser auf den 1. April, das Saisonende auf den 31. Oktober festgelegt, wie die SPSG mitteilte.





«Die neuen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind wichtige Bausteine im Umgang mit aktuellen Herausforderungen. Sie helfen beim effizienten und verantwortungsvollen Einsatz der vorhandenen Ressourcen», sagte der Generaldirektor der SPSG, Christoph Martin Vogtherr, laut einer Mitteilung. Der Zugang zum Park von Sanssouci bleibt weiterhin kostenlos.