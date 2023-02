In der Kolumne „Schlager der Woche“ beschäftigen sich unsere Kollegen von Schlager Radio (in Berlin u.a. auf 106,0 UKW) mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Von Heiner Harke, Redakteur Schlager Radio (u.a. 106,0 UKW)

Anzeige

Mit dem 29-Euro-Ticket mit Bus und Bahn durch Berlin. Nirgendwo anders ist es derzeit so günstig mit den Öffis zu fahren wie in der Hauptstadt. Geht es nach der amtierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, sollen Berliner auch in Zukunft für 29 Euro im Monat durch die City fahren dürfen. So steht es zumindest auf den aktuellen Plakaten zur Wahl am 12. Februar.

Unschlagbar günstig, unglaublich voll

Ich persönlich mag das 29-Euro Ticket. Es ist unschlagbar günstig. Von vornherein war auch klar, dass dadurch viel mehr Menschen mitfahren werden. Damit das ganze Miteinander unter den teilweise beengten Verhältnissen in Bussen, Bahn-Waggons und Bahnhöfen schöner wird, hier noch mal zur Auffrischung ein paar altbekannte Tipps.

Tipps für funktionierendes Miteinander in Bus und Bahn

Tipp 1: Erst aussteigen lassen dann selbst einsteigen. Es bringt einfach nichts, sich vor die Tür zu stellen, ohne erst einmal die Fahrgäste durchzulassen, die aussteigen möchten. Dann geht nämlich gar nichts mehr, denn es kommt keiner an dem anderen vorbei. Es ist nicht möglich. Also bitte, lassen Sie die Menschen erst aussteigen, bevor Sie selbst einsteigen.

Tipp 2: Beim Einsteigen nicht im Türbereich stehen bleiben. Glauben sie mir, es kommt oft vor, dass hinter Ihnen auch noch jemand ist, der einsteigen möchte. Also bitte machen sie beim Einsteigen nicht im Türbereich abrupt Halt, sondern gehen sie gleich ein paar Schritte weiter.

Tipp 3: Wenn die Bahn oder der Bus voll sein sollte und sie im Türbereich stehen und jemand aussteigen möchte, lassen sie ihn durch. Hierzu können sie auch einmal selbst kurz aussteigen und danach gleich wieder einsteigen. Häufig vereinfacht dies vieles.

Tipp 4: Behalten sie Ihren Rucksack in der Bahn oder im Bus nicht auf dem Rücken. Nehmen sie ihn in die Hand. Es spart Platz. Die anderen Fahrgäste werden es Ihnen danken. Ich bin einer von ihnen. Danke!