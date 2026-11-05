Berlin (dpa/bb) – Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg haben Polizisten kiloweise Drogen sichergestellt und acht Männer festgenommen. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 20 Verdächtige im Alter von 19 bis 57 Jahren, wie ein Sprecher sagte. Die Behörde ermittelt demnach bereits seit fast zwei Jahren gegen die mutmaßliche Drogen-Bande.

Nach einem Bericht der «Bild» wurden bei der Razzia insgesamt mehr als 20 Kilogramm Kokain sowie rund 100.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sprach von Rauschgiftfunden unterschiedlicher Art in zweistelliger Höhe und einer sechsstelligen Summe Geld. Zudem seien Waffen und Messer sichergestellt worden.





Die Durchsuchungen erfolgten in fast 30 Wohnungen und Geschäftsräumen. Zwei Objekte wurden nach den Angaben im brandenburgischen Blankenfelde-Mahlow durchsucht, die restlichen Aktionen erfolgten im Berliner Stadtgebiet. Allein in Friedrichshain-Kreuzberg durchsuchten Polizistinnen und Polizisten demnach 12 Räumlichkeiten. Weitere Aktionen erfolgten in Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Mitte, Pankow und Lichtenberg.

Bei dem Einsatz, an dem auch Kräfte vom Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt waren, wurden Verdächtige festgenommen. Ein Richter soll am Freitag darüber entscheiden, ob die acht Männer im Alter von 26 bis 42 Jahren in Untersuchungshaft kommen.