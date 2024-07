Berlin (dpa/bb) – Schauspielerin Janina Uhse («Der Vorname») packt beim Spielen der Ehrgeiz. «Ich möchte gerne gewinnen», sagte die 34-Jährige der «Berliner Morgenpost». Im Vergleich nähmen es andere oft spielerischer. Sie selbst bemerke bei sich bei Niederlagen eine Trotzhaltung, die sie aber auch versuche, wieder abzuschütteln.

Wenn ihr kleiner Sohn in das Alter für Brettspiele kommt, würde sie ihn nicht immer gewinnen lassen, sagte sie der Zeitung. «Ich will ihn ja auch bestmöglich auf die Welt vorbereiten. In der Realität gewinnt man nicht immer automatisch», so die Schauspielerin, die mit GZSZ bekannt wurde. Uhse ist derzeit mit dem Film «Spieleabend» bei Netflix zu sehen.