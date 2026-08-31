Potsdam (dpa/bb) – Die Woche beginnt in Berlin und Brandenburg turbulent. In den kommenden Tagen soll sich die Wetterlage beruhigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute steigen die Höchsttemperaturen auf 23 bis 26 Grad. Es ist mit Wolken, Schauern und Gewittern zu rechnen. Lokal sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. In der Nacht zum Dienstag sinkt das Gewitterrisiko, es kann weiterhin regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 13 Grad.

Am Dienstag kommt laut DWD neben einigen Wolken auch die Sonne zum Vorschein. Vereinzelt werden noch Schauer erwartet. Die Höchstwerte steigen auf 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll es bei Tiefstwerten von 13 bis 10 Grad trocken bleiben. Auch am Mittwoch ist es bei Sonne und Wolken meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.



