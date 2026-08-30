Kloster Lehnin (dpa/bb) – Eine ausgebüxte Schafherde ist nach einem Spaziergang in Kloster Lehnin wieder eingefangen worden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner hätten am Samstag die Polizei gerufen und berichtet, dass eine Schafherde in Lehnin Richtung Ortsmitte unterwegs sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit Hilfe der Anwohner und der Beamten seien die 14 Schafe eingefangen worden. Kloster Lehnin liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Über die Ohrmarken wurden die Besitzer der Tiere festgestellt, die laut Polizei in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland wohnen. Bereits am späten Freitagabend hatte ein Mitarbeiter des Forstamtes von Kloster Lehnin demnach die Polizei darüber informiert, dass ihm eine Schafherde durch eine offene Gartenpforte zugelaufen sei.





Doch da wollten die Tiere offensichtlich nicht länger bleiben, sondern machten sich vermutlich über Nacht auf den weiteren Weg. Vorher waren sie schon einige Kilometer unterwegs: Die Schafe waren nach Angaben der Polizei in Göhlsdorf, einem Ortsteil von Kloster Lehnin, durch ein Loch in einem Zaun ausgebüxt und dann nach Lehnin gezogen. Die Besitzer aus Wriezen hatten die Tiere laut Polizei in Göhlsdorf untergebracht.