Berlin (dpa/bb) – Joachim Sauer kann sich über mangelndes Interesse an seiner Autobiografie «Mein richtiges Leben» nicht beklagen. Der Ehemann der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Berlins bekannter Buchhandlung «Dussmann» am Abend mehrere Dutzend Bücher signiert und mit dem ein oder anderen Gast kurz geplaudert. Warteschlangen gab es allerdings keine.

Gelesen hat Sauer aus dem 352 Seiten dicken Buch nicht. Und seine Frau hatte der 77-Jährige auch nicht mitgebracht. Immer wieder sei er nach dem Leben in der DDR gefragt worden und habe davon erzählt, erläutert er im Vorwort. «Der eine oder die andere fand, ich solle das aufschreiben.»





Ein Geschichtsbuch soll die Autobiografie nicht sein

Die Autobiografie sei kein Geschichtsbuch, aber ein «Geschichten-Buch», das «den Menschen, die mir geholfen haben, die Diktatur zu überstehen», gewidmet sei.

Der ehemalige Chemie-Professor berichtet darin nur sparsam über seine Rolle an der Seite der ersten Regierungschefin der Republik. Den Schwerpunkt legt der Autor auf sein Leben als Wissenschaftler, das auch in den ersten 40 Jahren in der DDR ein «richtiges» Leben gewesen sei, wie er betont.