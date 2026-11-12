Berlin (dpa) – Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner hat ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs begonnen. «Chemobeutel alle leer, Sari voll, jetzt ab nach Hause», erzählt sie in einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video. Sie berichtete, dass es ihr nach den ersten Stunden noch gut ging. Ihr sei klar, dass sich das im Laufe der Therapie noch ändern werde.

Die 47-Jährige hatte angekündigt, die Zeit mit einem Videotagebuch begleiten zu wollen. Kuttner postete auch Fotos von einem Portkatheter und Infusionsbeuteln, dazu schrieb sie: «O’zapft is!»





Updates für Leute, die auch Angst haben

Kuttner («Mama & Sam», «Kurt») hatte angekündigt, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos zu gucken. In den Kommentaren zu ihrem ersten Video wünschten ihr Menschen viel Kraft oder erzählten von ihren eigenen Erfahrungen mit Krebstherapien.

Kuttner hatte die Diagnose vor einigen Wochen öffentlich gemacht. In ihrem Podcast «Das kleine Fernsehballett» erzählte sie vor einer Woche, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss.