Dresden (dpa) – Der Sachsenring ist gerade für ostdeutsche Motorsportfans eine Legende. Künftig sind historische Dokumente der Rennstrecke online verfügbar. Seit einigen Monaten werden die mehr als 130 Programmhefte, die es seit 1927 zu Motorsportveranstaltungen am Sachsenring gab, an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) digitalisiert. Aktuell sind bereits rund 50 Hefte der Jahre 1927 bis 1990 auf dem Online-Portal SACHSEN.DIGITAL veröffentlicht und können kostenfrei eingesehen werden, teilte die SLUB mit. Alle weiteren Ausgaben befinden sich in Arbeit und sollen im Laufe der kommenden Monate sichtbar sein.

Dokumente beleuchten Entwicklung der Rennstrecke

Partner bei dem Projekt ist der ADAC. Der Club hatte der Landesbibliothek Originale geschenkt. Die Sammlung beleuchtet die Entwicklung der Rennstrecke von ihren Ursprüngen bis in die Gegenwart. Nach Angaben der SLUB ist das Projekt in dieser Form einmalig in Deutschland. Es ist Teil eines Programmes, mit dem Sachsen die Digitalisierung seines Kulturgutes unterstützt. Damit konnten in den vergangenen Jahren bereits mehr als 18 Millionen Textseiten und Bilder weltweit zugänglich gemacht werden.





Besucherrekord beim diesjährigen Motorrad Grand Prix

Der Sachsenring wird vom ADAC Sachsen betrieben und befindet sich auf einer Fläche von 44 Hektar in Oberlungwitz bei Chemnitz. Die Rennstrecke ist rund 3,6 Kilometer lang, besitzt zehn Linkskurven und vier Rechtskurven. Beim Motorrad Grand Prix gab es im Juli dieses Jahres mit reichlich 261.000 Zuschauern einen Besucherrekord.