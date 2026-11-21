Berlin (dpa/bb) – Der S-Bahnverkehr in Berlin ist ab dem Nachmittag zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) und die S-Bahn Berlin mitteilten. Die Einschränkungen dauern von Samstag, 15.45 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr.

Als Ersatz fahren barrierefreie Busse. Die Buslinie S7A verbindet Friedrichstraße und Zoologischen Garten. Die Linie S7B fährt vom Hauptbahnhof über den Potsdamer Platz zum Zoologischen Garten. Diese Busse verkehren am Samstag und Sonntag allerdings jeweils nur bis 23.00 Uhr.





Für weitere Strecken empfiehlt die S-Bahn unter anderem die Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Ostkreuz und Westkreuz sowie die U2 zwischen Alexanderplatz und Zoologischem Garten. Der Regionalverkehr mit den Linien RE1, RE2 und RE7 zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg ist dagegen aufgrund von Bauarbeiten ebenfalls unterbrochen.