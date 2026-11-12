Berlin (dpa/bb) – Am Hackeschen Markt ist es vorübergehend zu Problemen im Berliner S-Bahnverkehr gekommen. Der Zugverkehr zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße war heute Morgen wegen eines Gegenstands auf der Strecke unterbrochen worden. Es handelte sich um einen Einkaufswagen, der mittlerweile aber geborgen wurde, wie ein Sprecher der S-Bahn sagte. Die Strecke sei wieder frei. Es könne auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.