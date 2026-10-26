Berlin (dpa/bb) – Rutschgefahr am Grundgesetz-Denkmal in Berlin-Mitte – damit soll bald Schluss sein. Noch bis Freitag laufen nach Angaben des Bundestags Bauarbeiten an der Kunstinstallation «Grundgesetz 49». «Um die Verkehrssicherheit an der Spreepromenade zu erhöhen, werden die in den Gehweg eingelassenen Stahlplatten mit Hilfe einer Sandstrahlanlage aufgeraut.» Es komme «zwischenzeitlich zu Staubentwicklung und starken Geräuschemissionen».

Zum Schutz vor den Auswirkungen der Bauarbeiten sind einige der etwa drei Meter hohen Glasscheiben am Jakob-Kaiser-Haus derzeit mit Brettern bedeckt. Drumherum ist ein Bauzaun mit einer Warnung vor Sandstrahlarbeiten aufgestellt.





Zu der Glasskulptur «Grundgesetz 49» des israelischen Künstlers Dani Karavan gehören 19 jeweils rund drei Meter hohe Glasscheiben. Darin sind die 19 Grundrechtsartikel des Grundgesetzes mit Laser eingraviert.