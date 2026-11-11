Oranienburg (dpa/bb) – In Oranienburg soll am Mittwoch eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. «Rund um den Fundort der Bombe tritt dafür um 8.00 Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von rund 1.000 Meter um den Fundort der Bombe in Kraft», hieß es von der Stadtverwaltung. Demnach sind mehr als 6.000 Menschen von der Sperrung betroffen. Mehrere Schulen, Kitas und ein Teil des Schlossparks befinden sich in dem Radius. Auch die Bahnlinien des RE5 und der RB12 werden unterbrochen.

Die Bombe amerikanischer Bauart war im Rahmen der systematischen Kampfmittelsuche auf einem städtischen, unbebauten Grundstück entdeckt worden. Sie liegt in fünf Metern Tiefe und ist mit zwei intakten, mechanischen Aufschlagzündern versehen.



