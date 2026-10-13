Frankfurt (dpa/bb) – Etwa 550 Polizisten sollen in Frankfurt (Oder) am Dienstag an einer großen Übung im Stadtgebiet teilnehmen. Es werde zwischen 9.00 und 14.00 Uhr ein «Fußballszenario» getestet, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Dabei würden die Abläufe beim Ankommen der Fußballfans am Bahnhof und auf dem Weg zum Stadion geprobt. Die Fußballfans sollen ebenfalls von Polizisten dargestellt werden.

«Die Polizeiübung wird am und im Bahnhof beginnen. Von dort werden sich die Polizeikräfte zum Anger und zum Stadion der Freundschaft bewegen», schrieb eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Bei der Übung würden auch Pyrotechnik, Drohnen und die Pferdestaffel mit etwa acht Pferden eingesetzt. «Das Stadiongelände ist an diesem Tag im Zeitraum von 7.00 bis 16.00 Uhr komplett gesperrt.»



