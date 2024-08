Niederfinow (dpa/bb) – Rund 4000 Gäste haben das Schiffshebewerk Niederfinow zum 90-jährigen Betriebsjubiläum besucht. Insbesondere die Beleuchtungen am Schiffshebewerk hätten viele Besucher angezogen, sagte ein Sprecher der Veranstaltung. Mit dabei war demnach auch der älteste Flusseisbrecher weltweit aus Polen. Das Boot sei vor 140 Jahren in See gestochen. Auch einer der größten Eisbrecher der deutschen Flotte war vor Ort.

«Wir sind hochzufrieden», ergänzte der Sprecher. Er hoffe, auch beim 100-jährigen Bestehen noch immer ein aktives Schiffshebewerk vorzufinden. Seit einiger Zeit steht das 1934 eingeweihte Hebewerk im Schatten der neuen und größeren Anlage nebenan. Im Oktober 2022 war dort ein neues Hebewerk nach langer Bauzeit in Betrieb gegangen.