Etwa 2,43 Millionen Menschen dürfen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag ihre Stimme abgeben.

Damit gibt es bei der Wiederholungswahl etwa 15.800 weniger Wahlberechtigte als bei der Hauptwahl im September 2021, wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Samstag mitteilte. Für rund 31 Prozent der Wahlberechtigten sei bereits ein Wahlschein ausgestellt worden – also etwa für eine Briefwahl oder eine vorzeitige Wahl vor Ort.

Anzeige

Bei der ebenfalls am Sonntag stattfindenden Wiederholungswahl zur Bezirksverordnetenversammlung sind laut Landeswahlleiter rund 2,73 Millionen Menschen wahlberechtigt. Diese Zahl ist höher, da hier auch 16- und 17-Jährige sowie in Berlin lebende ausländische EU-Bürger ab 16 Jahren wählen dürfen. Die Berliner Bezirkswahlämter schlossen laut Landeswahlleiter die Wahlverzeichnisse am Freitagabend.

Wegen vieler Pannen und Probleme bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte der Verfassungsgerichtshof eine komplette Wahlwiederholung verfügt.

Text: dpa