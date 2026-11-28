Berlin (dpa) – Der islamistische Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat weitreichende Folgen für Sicherheitskonzepte gehabt – aber auch für den Opferschutz. Rund 16,5 Millionen Euro sind in den vergangenen zehn Jahren vom Bund als Härteleistungen an Betroffene von terroristischen und extremistischen Anschlägen ausgezahlt worden, wie der Bundesopferbeauftragte Roland Weber der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Die Zahl der Betroffenen dieser Anschläge beläuft sich auf fast 3.000 Personen», so Weber weiter.

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt, der sich am 19. Dezember zum zehnten Mal jährt, stellt aus Sicht Webers eine Zäsur für den Opferschutz dar. Seinerzeit war der Jurist in Berlin Landesopferbeauftragter – bundesweit eine einzigartige Funktion damals. Inzwischen gibt es diese – mit Ausnahme von Brandenburg – in allen Ländern, ebenso beim Bund. Seit Januar 2025 bekleidet Weber auch dieses Amt, das beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) angesiedelt ist.





Knapp 4 Millionen Euro für Berliner Betroffene

An Betroffene des Anschlags in Berlin wurden laut Weber insgesamt knapp 4 Millionen Euro an Härteleistungen ausgezahlt. Etwa 170 Anträge wurden demnach gestellt. Laut Weber sind diese überwiegend positiv entschieden worden.

Der islamistische Terrorist Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt starben 13 Menschen infolge des Anschlags. Das Ministerium hat 109 Verletzte erfasst, mehr als 60 davon trugen Körperschäden davon. Zudem gibt es nach den Angaben 43 Hinterbliebene, die Unterstützung erfahren haben.

Fehlende Strukturen

Ihre Betreuung lief vor zehn Jahren zögerlich an, wie immer wieder kritisiert wurde. Hintergrund waren fehlende Strukturen, wie Weber erklärte. «Erst ab März 2017 wurden die Daten der Betroffenen konkret erfasst, so dass man gezielt Hilfen anbieten konnte», schilderte er.

Er habe als Landesopferbeauftragter Berlins auf diese mangelnden Strukturen hingewiesen. Veränderungen erfolgten erst nach dem Anschlag in der Hauptstadt: Erstmals richtete der Bund 2017 eine Anlaufstelle zur Vermittlung von Informationen und Hilfsangeboten ein und besetzte diese mit dem SPD-Politiker Kurt Beck.

Weber: Persönliches Gespräch wichtig

Inzwischen erfahren Betroffene laut Weber viel schneller Hilfe. Das hätten der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg oder zuletzt der Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days im Juli in Berlin gezeigt. Binnen weniger Tage seien Informationsschreiben verschickt worden.

Der Bundesopferbeauftragte sieht jedoch weitere Herausforderungen: «Inzwischen wissen wir, wie wichtig es ist, aktiv auf die Betroffenen zuzugehen und mit ihnen das persönliche Gespräch zu suchen.» Denn viele Betroffene seien mit solchen Schreiben zunächst auch überfordert.

Ein weiteres Problem sei insbesondere in Flächenländern ein Mangel an Traumatherapeuten. «Um hier Abhilfe zu schaffen, stehen wir in engem Austausch mit den Psychotherapeutenkammern», so Weber. Eine Möglichkeit sei eine befristete kassenärztliche Zulassung.