Berlin (dpa/bb) – Ein 85-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Zehlendorf von einem rückwärtsfahrenden Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Sonntagnachmittag mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer eines Fahrdienstleisters zu einem Fahrgast gelangen. Dabei soll er im Rückwärtsgang mehrere Meter gefahren und den Fußgänger übersehen haben. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn vom Mittelstreifen.



