Bonn (dpa/bb) – Nach zuletzt zwei Ligasiegen in Serie hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn trotz langer Zeit in Führung mit 88:95 (45:42) verloren. Damit verharrt Alba als Tabellen-Zwölfter weiter im Niemandsland. Beste Berliner Schützen vor der mit 6.000 Zuschauern ausverkauften Halle waren Jordan Ford und Brandon Angel mit je 19 Punkten.

Es entwickelte sich schnell eine sehr physische Begegnung. Die Gäste aus der Hauptstadt versuchten viel Tempo zu machen und trafen ihre Distanzwürfe. So übernahmen sie beim 11:8 wieder die Führung, die sie bis zur Halbzeit nicht mehr abgaben. Mitte des zweiten Viertels wurde der Vorsprung nach einem 12:4-Lauf sogar erstmalig zweistellig (28:28).





Alba verliert das Spiel im letzten Viertel

Aber Bonn hielt gut dagegen, hatte vor allem beim Rebound deutliche Vorteile. Besonders unter dem eigenen Korb gestattete Alba den Gastgebern immer wieder neue Wurfmöglichkeiten. Und dann überbot Bonn auch noch die gute Berliner Dreierquote. So konnten die Rheinländer bis zur Pause wieder verkürzen.

Alba kam aber besser aus der Kabine und setzte sich erneut auf zehn Punkte ab (58:48), aber erneut ließen sie anschließend zu viel liegen. Ende des dritten Viertels lagen sie plötzlich wieder zurück. Die Berliner kämpften sich zwar wieder heran (79:79), aber ihre Defensive war nicht mehr in der Lage, die Bonner zu stoppen.