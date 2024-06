Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch rote Dreiecke an mehrere Gebäude der Freien Universität Berlin geschmiert. Das teilte die Universität am Mittwoch mit. Das mit der Spitze nach unten gerichtete Dreieck wird von Hamas-Sympathisanten genutzt. Die Universitäts-Leitung erstattete nach eigenen Angaben Anzeige.

Das Präsidium verurteilte die Schmierereien demnach «aufs Schärfste». Der Präsident der Freien Universität, Günter M. Ziegler, erklärte in einem Statement: «Wir werden nicht zulassen, dass an der Freien Universität Berlin Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und andere Formen von Diskriminierung oder irgendeine Form von Gewalt Platz finden.»

Erst in der vorangegangenen Nacht hatten Unbekannte das Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität mit einem roten Dreieck und dem Schriftzug «HU» beschmiert.