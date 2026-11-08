Berlin (dpa) – Zur Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR 1989 und den Fall der Berliner Mauer am 9. November findet am Montagmorgen die traditionelle Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße statt. Die Teilnehmer stecken gemeinsam Rosen in die Hinterlandmauer und entzünden am Denkmal der Gedenkstätte Kerzen.

Kränze werden niedergelegt. Bei einer Andacht spricht der ungarische Autor und Historiker György Dalos. Auch mehrere Schüler sollen Reden halten. Teilnehmen wird auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).



