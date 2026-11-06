Schönefeld (dpa/bb) – Ein 37-jähriger Mann ist in Schönefeld mit seinem Motorroller eine Böschung hinabgestürzt und später gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war er am Donnerstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Rettungskräfte reanimierten den Mann im Krankenwagen, später meldete das Krankenhaus der Polizei seinen Tod. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Unfall im Landkreis Dahme-Spreewald kam.