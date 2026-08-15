Berlin (dpa/bb) – Ein Transporterfahrer hat in Berlin-Pankow einen Roller angefahren – der Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch die Mitfahrerin auf dem Roller zog sich schwere Verletzungen zu, überlebte aber.

Der 25-jährige Autofahrer war am Freitagnachmittag auf der Neumannstraße in Richtung Trelleborger Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung Neumannstraße/Arnold-Zweig-Straße soll er den bisherigen Erkenntnissen zufolge das Vorfahrtszeichen missachtet haben. Der Wagen stieß mit dem Roller des 61-Jährigen zusammen, der auf der die Neumannstraße in Richtung Wisbyer Straße fuhr.





Rettungskräfte leiteten vor Ort eine Reanimation ein. Anschließend kam der Mann lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Seine 15-jährige Mitfahrerin kam ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt, wie die Beamten mitteilten. Die Kreuzung blieb wegen des Unfalls rund drei Stunden lang gesperrt.