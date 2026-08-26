Berlin (dpa) – Frederik Rönnow ist nach langer Verletzungspause in das Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist Union Berlin zurückgekehrt. Der 34 Jahre alte Däne hatte sich bei der 1:3-Niederlage bei RB Leipzig Ende April verletzt und litt seitdem an Adduktorenproblemen. Unklar bleibt, ob der frühere Nationaltorhüter zum Bundesliga-Auftakt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Dazn und Sky) den Kasten der Berliner hüten kann.

Während Rönnow in den Mannschaftskreis zurückkehrte, muss sich Andrej Ilic weiter gedulden. Der serbische Stürmer, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei Union verlängert hatte, war aus dem Trainingslager während der Sommervorbereitung abgereist und hatte schon den Pflichtspielauftakt mit dem Unioner 4:2-Sieg gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal verpasst. Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Bundesliga trainierte der 26-Jährige noch individuell.





Ansah schaut nur kurz vorbei

Dagegen blieb Ilyas Ansah dem Training fern. Der 21 Jahre alte Stürmer war zwar am Trainingsgelände, verließ den Komplex aber vorzeitig. Der vor einem Jahr aus Paderborn gekommene Ansah soll vor einem Wechsel zum Premier League-Aufsteiger Hull City stehen. Laut Medienberichten soll der Club aus dem Nordosten des Königreiches bis zu 22 Millionen Euro für den Außenangreifer bieten.