London (dpa) – Rock- und Poplegende Rod Stewart geht wieder auf Tournee – allerdings zum letzten Mal, wie der 81-Jährige «nach viel Nachdenken und Traurigkeit» ankündigte. «Ich gehe nicht in Rente, aber das wird die letzte Rock-’n‘-Roll-Tour», sagt der Brite in einem auf Instagram veröffentlichten Video vor palastartiger Kulisse.

An seine Fans gerichtet fügt er hinzu: «Ich möchte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr mir gegeben habt. Hoffentlich habe ich euch auch etwas zurückgegeben.» Kurz darauf setzt er seinen Fuß auf einen mit edlem Stoff bespannten Klavierstuhl, hämmert auf eine Taste und trällert: «Bitte kommt und seht mich bei der Tour, es wird großartig».





Bei der Tour mit dem Titel «The Final Encore» (die letzte Zugabe) sind Auftritte in Großbritannien und weiteren europäischen Ländern, darunter Deutschland geplant. Neben Berlin, Düsseldorf und München kommt Stewart auch nach Hannover, wo er am 24. Juli 2027 das Abschlusskonzert der Tournee gibt.

Bühnenkarriere geht auch nach Abschlusstour vorerst weiter

Das allerletzte Konzert dürfte das allerdings noch lange nicht sein. Der Sänger hatte erst kürzlich wegen eines routinemäßigen medizinischen Eingriffs die verbliebenen Auftritte seiner aktuellen Nordamerika-Tour abgesagt. Diese sollen nun ebenfalls im kommenden Jahr stattfinden, teilweise erst im September 2027. Auch einzelne Auftritte schien der Brite für die Zukunft nicht auszuschließen.

Stewart blickt auf eine Bühnenkarriere zurück, die sich auf sieben Jahrzehnte erstreckt. Erste Erfolge feierte er in den 1960er-Jahren. Markenzeichen ist seine unverkennbare Reibeisenstimme. Zu seinen größten Hits gehören die Welthits wie «Maggie May» und «Da Ya Think I’m Sexy?».