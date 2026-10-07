Berlin (dpa/bb) – Popstar Robbie Williams tritt im kommenden Sommer beim Lollapalooza-Festival in Berlin auf. Das teilten die Veranstalter des Festivals mit, das im nächsten Jahr am 17. und 18. Juli 2027 im Berliner Olympiapark stattfindet. Williams sei der Headliner «auf seinem lang ersehnten Lolla Berlin-Debüt», hieß es.

Musikfans können sich außerdem auf die US-Indie-Band The Neighbourhood und den Singer-Songwriter Sombr freuen. Weitere Künstler und Programmpunkte werden bald bekanntgegeben, wie der Veranstalter mitteilte.





Das Lollapalooza-Festival feierte im Jahr 2015 seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Die deutsche Hauptstadt war damit die erste europäische Austragungsstätte des in Chicago entstandenen Festivals. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt.