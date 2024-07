Potsdam (dpa) – Karsten Ritter-Lang bleibt Präsident des Fußball-Bundesligisten Turbine Potsdam. Der gebürtige Berliner wurde auf der Mitgliederversammlung des sechsmaligen deutschen Meisters der Frauen im Kongresshotel Potsdam in seinem Amt bestätigt, wie Geschäftsführer Stephan Schmidt mitteilte. Ritter-Lang ist seit November 2022 Chef des Clubs, der in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga der Frauen schaffte.

Neben Ritter-Lang wurden auch die beiden Vizepräsidenten Ulrike Häfner und Uwe Reher in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Schatzmeister ist Uwe Dreyer, der auf Christin Heidmann nachfolgt, die nicht mehr antrat. Auf der Versammlung wurde zudem noch eine Neufassung der Satzung beschlossen.