Thyrow (dpa/bb) – Nach der Sperrung der Bundesstraße 101 bei Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming wegen Rissen an einer Wildbrücke lässt das Land drei mögliche Lösungen untersuchen. Infrastrukturminister Robert Crumbach (SPD) teilte mit, er habe angeordnet, dass alle möglichen Wege zur Wiederherstellung der Verkehrsverbindung parallel mit Hochdruck verfolgt würden.

Aufwendige Holzkonstruktion

Die Sperrung der Bundesstraße war Ende Juli aus Sicherheitsgründen wegen der Schäden an der Wildbrücke angeordnet worden. Das Bauwerk im Bereich Thyrow – einem Ortsteil der Stadt Trebbin – wurde wegen seiner Holzkonstruktion 2018 als besonders aufwendig bezeichnet.





Die Gesellschaft Deges soll nun mehrere Varianten zum weiteren Vorgehen prüfen, damit die Bundesstraße wieder befahrbar wird. Bis zur ersten Septemberwoche solle eine belastbare Entscheidungsgrundlage vorliegen, so Crumbach nach einer Fachkonferenz in Potsdam.

Drei Varianten werden geprüft

Es wird unter anderem untersucht, ob das hölzerne Bauwerk technisch gestützt werden kann, ob Erde und anderes Gewicht abgetragen werden können oder ob eine Umfahrung gebaut werden soll.

Derzeit werde dazu ein statisches Modell erstellt, auf dessen Grundlage die Schäden am Bauwerk, die Standsicherheit sowie die Voraussetzungen für mögliche Sicherungsarbeiten verlässlich bewertet werden. Das Ministerium teilte mit, es solle schnellstmöglich eine sichere und tragfähige Verkehrslösung für die Menschen und Unternehmen in der Region erreicht werden.

Risse am Holztragwerk gefunden

Die Bundesstraße 101 ist seit dem 31. Juli voll gesperrt. Bei einer Bauwerksprüfung waren laut Verkehrsministerium Risse am Holztragwerk festgestellt worden. Die Brücke dient vor allem dazu, dass Wildtiere die Straße sicher queren können.