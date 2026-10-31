Berlin (dpa/bb) – Kurzfristige Bauarbeiten verursachen eine Unterbrechung der Berliner Ringbahn mit den Linien S41 und S42 am Wochenende. Zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die Berliner S-Bahn am Samstagmorgen mitteilte. Die Störung dauert demnach bis in die Nacht zum Montag um 01.30 Uhr.

Die Busse halten demnach an drei Stationen: unter der S-Bahn-Brücke am S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee, am BVG Bushafen an der Storkower Straße und an einem Hotel in der Storkower Straße nahe der S-Bahn-Haltestelle Landsberger Allee. Dazu pendele eine S-Bahn im 15-Minuten-Takt zwischen Frankfurter Allee und Storkower Straße.





Die Störung kommt zusätzlich zu einer zuvor angekündigten Baumaßnahme an der Ringbahn, die zum Ausfall der S-Bahn zwischen Schönhauser Allee und Landsberger Allee führt. Dort verkehren demnach ebenfalls Busse als Ersatzverkehr bis zur Nacht zum Montag.