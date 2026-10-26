Berlin (dpa/bb) – Der ehemalige Richter am Landgericht Berlin, Theodor Seidel, ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren, wie es aus dem Kreis seiner Familie hieß. Seidel erlangte größere Bekanntheit durch einen Prozess gegen Erich Mielke, den ehemaligen Stasi-Minister der DDR. Seidel verurteilte Mielke im Jahr 1993 als Vorsitzender Richter wegen der Tötung von zwei Polizeioffizieren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Mielke soll 1931 im Auftrag der KPD die Tötungen begangen haben.

Einen weiteren großen Fall leitete Seidel im Jahr 1992. Er urteilte als erster deutscher Richter über Todesschüsse an der deutsch-deutschen Grenze. Chris Gueffroy war der letzte Mensch, der bei einem Fluchtversuch an der Berliner Mauer erschossen wurde. Wenige Monate später fiel die Grenze zwischen Ost und West. Seidel verurteilte den Mauerschützen, der die tödlichen Schüsse abgegeben hatte, zu dreieinhalb Jahren Haft. Der Bundesgerichtshof hob die Strafe später auf. Der Mann erhielt letztlich eine Bewährungsstrafe.



