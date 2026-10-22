Berlin (dpa/bb) – Studierende und Auszubildende in Berlin haben sich am Donnerstag günstige Tickets für Theaterstücke, Opern und Konzerte gesichert. Die Schlange vor dem Eingang im Podewil in Berlin-Mitte war am Nachmittag etwa 100 Meter lang, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Bei dem Studi & Azubi Ticketmarkt des Onlineportals Berlin Bühnen gab es etwa Tickets für das beliebte Schaubühnenstück «Richard III.» für fünf Euro. 34 Bühnen der Stadt boten Vorstellungen an, darunter das Berliner Ensemble, die Schaubühne am Lehniner Platz oder die Staatsoper Unter den Linden.





Die Staatsoper Unter den Linden bot Operntickets für 20 Euro an. Mit einem speziellen Aktionscode können die Besucher für ausgewählte Vorstellungen bis Februar 2027 maximal zwei Karten aus einem begrenzten Kontingent buchen. Darunter sind «Tosca», «La traviata» und «Die Zauberflöte».

Neben Tickets gab es auch Plakate, Pins, Sticker und andere Werbeartikel – teilweise gegen Bezahlung. Die Staatsoper bot beispielsweise Feuerzeuge oder Stifte für Besucher an, die ihnen auf Instagram und TikTok folgen. Zudem konnten die jungen Leute im Podewil mit Vertreterinnen und Vertretern der Bühnenhäuser ins Gespräch kommen und das Programm der neuen Spielzeit entdecken.

Das Onlineportal Berlin Bühnen bietet seit mehr als 20 Jahren einen gemeinsamen Spielplan für 106 Berliner Bühnen an. Es ist europaweit die größte und reichweitenstärkste Online-Plattform dieser Art. Den Studi & Azubi Ticketmarkt gibt es nach Angaben der Veranstalter seit vier Jahren.