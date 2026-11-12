Berlin (dpa/bb) – Das Versprühen von Reizgas in einem Oberstufenzentrum in Berlin-Hellersdorf hat einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Auch ein Rettungshubschrauber flog zum Einsatzort und landete am frühen Nachmittag an der Peter-Weiss-Gasse, wie die Polizei mitteilte. Das Reizgas war gegen 13.45 Uhr im Gebäude versprüht und ein Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt zum Täter. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen und wurden von Sanitätern behandelt.