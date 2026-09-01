Berlin (dpa) – Ilyas Ansah verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin bereits nach einem Jahr wieder. Der im Sommer 2025 vom damaligen Zweitligisten SC Paderborn nach Köpenick gekommene Stürmer wechselt zum Premier League-Aufsteiger Hull City, wie beide Vereine mitteilten. Ansah unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre. Union-Manager Horst Heldt sprach von einem «sehr attraktiven» Angebot.

Laut Medienberichten könnte Union bis zu 22 Millionen Euro für Ansah erhalten, der im Vorjahr für geschätzte vier Millionen Euro geholt worden war. Damit würde der deutsche U-Nationalspieler zum Rekordverkauf der Berliner aufsteigen und den bisherigen Rekordverkauf Taiwo Awoniyi, der für geschätzte 20 Millionen Euro zu Nottingham Forest gewechselt war, ablösen.





Ansah mit feurigem Beginn in der vergangenen Saison

Ansah hatte in der vergangenen Spielzeit in 32 Ligapartien fünf Tore für Union erzielt, vier davon allerdings bereits in den ersten Saisonspielen. Der schnelle Außenstürmer war unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli gesetzt, sodass die Berliner nun Ersatz für den Rekordverkauf suchen müssen.

Der Aufsteiger aus der Stadt Kingston upon Hull an der nordöstlichen Küste des Landes war am vergangenen Wochenende mit einem überraschenden 2:0-Sieg über Manchester United in die neue Saison gestartet und erreichte in dieser Woche zum ersten Mal seit 2020 die dritte Runde des Ligacups nach Elfmeterschießen beim Zweitligisten Stoke City.