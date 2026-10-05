Berlin (dpa/bb) – In einer Schule in Berlin-Kreuzberg hat ein früherer Schüler Reizgas versprüht und einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der bereits bekannte Ex-Schüler sei am Vormittag an der Schule in der Skalitzer Straße festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Kinder und Jugendliche hätten durch das Pfefferspray Reizungen an den Augen und Atemwegen erlitten und seien von Sanitätern der Feuerwehr behandelt worden. Der Alarm ging gegen 10.30 Uhr bei der Polizei ein.